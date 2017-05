Fognini ci crede: “E' il momento giusto per affrontare Murray"

Un convincente successo nel derby su Matteo Berrettini. E’ iniziato bene il torneo degli Internazionali d’Italia 2017 al Foro Italico di Roma per Fabio Fognini: il ligure si è imposto senza particolari problemi e affronterà al secondo turno il numero 1 del mondo Andy Murray.

L’azzurro ci crede: “Non è un brutto momento per affrontarlo, non sta giocando al suo livello. Da qui a batterlo ce ne passa, spero che il centrale mi dia una mano. Sulla terra rossa è un pelino inferiore a Djokovic, dato che non ha ancora vinto a Parigi”.

Tweet: Fognini a Roma

Poi il commento sull’impegno di ieri: “Un buon esordio a Roma, non è un brutto momento. Prima di andare a Madrid ho chiesto a Flavia (Pennetta, ndr) se era il caso di giocare il torneo, dato che la priorità è il bimbo che sta nascendo. Alla fine, alle 3 e mezza di notte, ho deciso di andare. Vengo da tre buone partite, se avessi avuto un po’ più di coraggio contro Nadal nel primo set, forse sarei riuscito a portarla a casa. Ho perso anche una cena con Djokovic, che mi aveva detto che Rafa, dopo la vittoria contro di me, sarebbe arrivato in fondo a Madrid”.

