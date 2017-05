Fognini sul velluto nel derby contro Berrettini, al 2° turno lo attende Murray

Gli Internazionali d’Italia di Roma 2017 si aprono nel segno di Fabio Fognini, grazie al successo del numero 29 del ranking ATP sul classe 1996 Matteo Berrettini, tra gli astri nascenti della racchetta azzurra, con il punteggio di 6-1, 6-3, dopo un’ora e undici minuti.

Primo set: avvio di gara in netto favore del tennista ligure, che si proietta senza troppi patemi sul 4-0, concedendo appena quattro scambi all’avversario, tutti nel game d’apertura. Il giovane azzurro a questo punto riesce a tenere il turno in battuta, rimontando dal 15-40, ma cede i successivi due parziali, con Fognini che alla quarta occasione utile chiude sul 6-1, convertendo tutte le prime palle messe in campo nella prima frazione.

Secondo set: nella ripresa il 20enne romano si dimostra invece più combattivo, soffrendo nei turni in battuta dell’avversario, ma riuscendo a rimanere in equilibrio fino al 3-3, prima del break di Fognini nell’ottavo parziale, preludio al 6-3 finale.

“Fogna” proseguirà il suo torneo contro il britannico numero 1 ATP Andy Murray, un osso durissimo, prima della gioia della nascita del suo primogenito.