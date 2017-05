Fognini: "Volevo giocare di sera, qui a Roma quando chiedi una cosa fanno il contrario"

" Vogliamo dirla tutta? Avrei preferito giocare di sera, ma tanto qui a Roma quando chiedi una cosa fanno sempre il contrario. La verità è che le condizioni hanno favorito Zverev, a quest'ora il campo è più veloce... "

Fabio Fognini non ha digerito la sconfitta contro Sasha Zverev agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro si presenta in sala stampa al telefono e accusa apertamente gli organizzatori del torneo per aver piazzato il suo incontro come match d'apertura sul Centrale. Si pensava fosse un aiuto per permettergli, a prescindere dal risultato, di volare a Barcellona da Flavia Pennetta e rientrare in tempo, ma l'effetto non è stato esattamente quello sperato.

Il numero 29 del ranking Atp ne ha per tutti e punta il dito anche contro l'esperto arbitro svedese Lahyani, anche se l'occhio di falco gli dà torto:

" Ha fatto una cazzata, ha chiamato buona una palla di Zverev che era fuori. Peccato. Peccato pure perché sul 5-3 per lui ero 40-15. Mi sarebbe piaciuto andare 4-5, avrei giocato col vento a favore... chissà. Anche perché lui, dopo non avermi lasciato niente nel primo set, nel secondo qualcosa mi stava concedendo. C'è amarezza, certo. Ma sono felice perché sto giocando bene e in fondo ho perso contro un avversario che ha tutto per diventare presto il numero 1 al mondo "

L'unico sorriso lasciato in sala stampa è dedicato all'imminente arrivo del suo erede:

" Ora però parto subito, prendo il primo volo e vado da Flavia. Ora vado a vincere il mio torneo più grande "