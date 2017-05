Il diario del day2: Fognini scherza il n°1 Andy Murray; Sharapova danno e beffa

La partita del giorno

E’ naturalmente Fabio Fognini contro Andy Murray. Terra+pubblico di casa si dimostrano un’ottima formula per il buon Fabio che esattamente come nei quarti di Coppa Davis 2014 a Napoli si prende gioco dell’attuale numero 1 del mondo, mettendo in scena a tratti un tennis ingiocabile.

Certo, lo scozzese si conferma ben lontano dai migliori livelli di forma – come già visto a Monte Carlo, Barcellona e Madrid – ma ciò non leva mezzo merito a un Fognini che lo mette all’angolo fin dal primo quindici e lì ce lo tiene quasi fino a fine partita. Fabio domina dal fondo interpretando tatticamente al meglio la superficie; e portandosi così piuttosto rapidamente e senza reali difficoltà fino al 6-1, 5-1 e 15-30 (servizio Murray). Lì la mezza reazione d’orgoglio del leader della classifica ATP unita ai primi due regalini di Fognini, che perde uno dei due break di vantaggio ma alla fine chiude per 6-4. Immancabile dedica finale alla futura mamma Pennetta (questione di giorni) e accesso agli ottavi contro uno tra Alex Zverev o Viktor Troicki. Speriamo si ripresenti in questa versione. Magari anche a Parigi…

La giornata

Sempre meno i colori italiani rimasti in tabellone, con una Roberta Vinci costretta ad arrendersi con un perentorio 6-2, 6-1 alla russa Makarova. Dal tabellone maschile poche novità (se non nell’impresa di Fognini, appunto) e nel ritiro ancor prima di scendere in campo di Kyrgios per un problema all’anca. I grandi favoriti infatti compiono il loro dovere. Da Djokovic, che soffre per un set con Bedene ma poi si impone 7-6, 6-2, a Goffin, Berdych, Cilic, Alex Zverev e Cuevas. Nota di merito per il “vecchio leone” David Ferrer, che rimonta un set al connazionale Feliciano Lopez (4-6, 6-3, 6-1) e vince la sua partita numero 700 in carriera: numero impressionante di un giocatore nel "suo piccolo" impressionante.

Nel femminile invece sorprendono soprattutto le cadute della Suarez Navarro con Lauren Davis (6-2, 5-7, 6-3 per l’americana) e quella di Kiki Mladenovic, attuale numero 4 della Race WTA 2017: fatale alla pimpante francese una gran giornata al servizio della tedesca Julia Goerges. Bene Johanna Konta, Svetlana Kuznetsova e una Daria Gavrilova che sfrutta le debolezze su questa superficie della testa di serie numero 10 Madison Keys.

La sorpresa

Che brutta giornata per Maria Sharapova. Nel giro di 3 ore la siberiana deve subire oltre che il danno la beffa. La bella Maria prima apprende la decisione della Federazione Francese Tennis di non concederle una wild-card per il Roland Garros (nemmeno per le qualificazioni, fatto quasi dato per scontato!), poi entra in campo con la Lucic-Baroni e si trova costretta a una gran battaglia per via di una croata davvero scatenata nella prima ora e mezza.

Sul più bello però, ovvero dopo il secondo set recuperato e il break in avvio di terzo, i problemi muscolari alla coscia sinistra che la costringono al ritiro sul 4-6, 6-3, 2-1 a favore. Finita qui? Nemmeno per idea: la Sharapova non potrà migliorare ulteriormente la sua classifica e quindi, in ottica di Wimbledon, non avrà punti sufficienti per entrare nel tabellone principale. Dovrà partire dalle qualificazioni.

Il tweet

Diego Sebastian Schwartzman sa come farsi voler bene in una nazione che nel pallone ha la sua principale religione. A voi un palleggio con numero finale annesso dell’argentino.

Il colpo

Sulla terra Cuevas è un osso duro per tutti e alla fine è stato l’uruguagio a vincere la partita, ma il colpo di giornata ce lo regala il suo avversario Adrian Mannarino. Della serie: manuale del dropshot.