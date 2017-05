Infortunio per Almagro, Nadal al terzo turno

Esordio meno complicato del previsto a Roma per Rafael Nadal: lo spagnolo deve restare in campo per tre soli game contro Nicolas almagro, poi la partita finisce.

Almagro, che aveva battuto il nostro Andreas Seppi, incappa infatti in un infortunio a un ginocchio e dopo qualche minuto di indecisione (e di sofferenza) è costretto a ritirarsi sul 3-0 per il maiorchino (che aveva anche soccorso il connazionale, aiutandolo a sorreggersi).

Nadal avanza dunque senza fatica al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Sock e Vesely.