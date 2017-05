La dolce rivincita di Wawrinka: Paire battuto in tre set

Lo svizzero Wawrinka vendica la recente sconfitta patita a Madrid e supera l'amico Benoit Paire in tre set: 6-3, 1-6, 6-3 il risultato finale, in un'ora e quarantadue minuti di gioco. Ora Stan the Man se la vedrà agli ottavi contro John Isner, che lo ha battuto due volte su tre precedenti totali.