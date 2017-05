La Schiavone rinuncia agli Internazionali: "Sono dall'altra parte del mondo"

Francesca Schiavone è entrata nel tabellone delle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia ma ha deciso di cancellarsi. La milanese, al quale non era stata concessa una wild card per il tabellone principale, pertanto non sarà presente al Foro Italico. La Schiavone ha voluto spiegare sui social i motivi della sua scelta.

"Sono entrata nelle qualificazioni del torneo di Roma ma non le giocherò perché sono dall'altra parte del mondo - ha detto in un video - ho fatto una scelta alla fine del torneo di Madrid di tornare a casa e di prepararmi perché ero fuori di tanto. Quindi non avrò modo di salutarvi che è il regalo più bello che mi potesse fare questo sport. Non sono qua per fare polemiche, sono qua per salutarvi, per ringraziarvi e dirvi che magari un giorno riusciremo ad organizzare un'esibizione e vi regalerò ancora delle emozioni. Grazie a tutti".