Nadal senza nemmeno sudare; Kerber e una crisi senza fine

La giornata

Quale sbadiglio e un giro turni che fino al tardo pomeriggio non ha regalato grandi emozioni, almeno nel maschile. E’ proseguita senza intoppi la corsa dei grandi favoriti, con Nadal in particolare che non ha dovuto nemmeno giocare più di 3 game. Il compatriota Nicolas Almagro è stato bloccato dopo 3 giochi da un guaio al ginocchio sinistro lasciando così campo sgombro a un Rafa che accede agli ottavi contro Jack Sock. Poi Nishikori bene su Ferrer, Del Potro ok contro Edmund, Alex Zverev stende Troicki e trova Fognini, Raonic supera Haas nell’ultima del tedesco qui al Foro e Wawrinka che in serata fa fuori Paire e si prende la sua rivincita dopo Madrid.

Nel femminile da segnalare il prosieguo della corsa di Julia Goerges, brava a passare in due set sulla Jankovic e dare così seguito al risultato ottenuto con ieri con la Mladenovic. La numero 1 della Race Karolina Pliskova torna a dare un senso alla sua presenza sul rosso con un doppio 6-1 alla Davis; ma bene anche la Halep con la mina vagante Siegemund (vincitrice a Stoccarda) e la simpaticissima Timea Bacsinszky, sempre più idolo della sala stampa con le sue uscite in stentato romanesco (6-4, 6-2 alla Strycova). Certo, poi ci sarebbe da segnalare l’ennesima caduta della n°1 del mondo – per il computer – Angelique Kerber. Ma ne scriviamo più specificatamente sotto.

La partita del giorno

Sfida tra terraioli doc: Cuevas-Thiem. I due si danno un gran battaglia in un primo set assolutamente pregevole dal punto di vista in intensità e qualità. L’uruguagio però crolla come spesso accaduto quando più contava, non concretizzando il break di vantaggio sul 5-4 e servizio e venendo così poi beffato al tie-break del primo. E’ il momento chiave della partita perché permette a Thiem di giocare con minor pressione il secondo e di sfruttare nuovamente il piccolo – e nuovamente puntuale – passaggino a vuoto di Cuevas. Insomma, in una giornata che non ha regalato grandissima qualità tennistica, due specialisti della terra rossa han regalato un match tirato e interessante.

La sorpresa

Parlare di sorpresa a questo punto diventa davvero un eufemismo visti i risultati di Angie, ma la Kerber cade anche con l’estone Anett Kontaveit e lo fa prendendosi addirittura il bagel nel secondo set: 6-4, 6-0. Una tennista al numero 1 del mondo non prendeva un 6-0 da una giocatrice così bassa in classifica (Kontaveit è 68) da quando una tale Serena Williams, nel 2006, da 91 della classifica WTA rifilò un bagel ad Amelie Mauresmo. E se vogliamo levare quell’eccezione post stop Serena, non c’era un bagel così basso in classifica da Wimbledon 1999 quando la Dokic lo rifilò a Martina Hingis. Se stiamo a guardare i numeri della stagione della Kerber entriamo in un disastro vero. La tedesca è 0-7 contro giocatrici Top20 in questa stagione ad esempio, e questa sconfitta la conferma come copia sbiadita del fenomeno visto nel 2016. D’accordo che la terra non è casa sua, ma qui siamo ai limiti della crisi esistenziale.

Il tweet

Se vi steste ancora chiedendo perché Timea Bacsinszky è l’idolo della sala stampa e giocatrice di rara disponibilità e simpatia, è per risposta come queste.

Il colpo

Ieri aveva festeggiato le 700 vittorie, oggi si è dovuto arrendere a un tennista più forte di lui. David Ferrer però l’ha fatto con stile, tirando fuori un gran lob in uno di quegli infiniti recuperi difensivi che ne hanno sempre contraddistinto la carriera.