Sascha Zverev raggiunge la sua prima finale in un Masters 1000: Isner ko

Il futuro è adesso. Alexander Zverev è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2017. Il giovane tennista tedesco, numero 17 del mondo, ha battuto in semifinale l’americano John Isner in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7(5), 6-1 in un'ora e 59 minuti.

Il 20enne di Amburgo è virtualmente il numero 4 della Race, ma è soprattutto il più giovane a qualificarsi in una finale Masters 1000 dal torneo di Miami 2007 (all’epoca Djokovic). È anche il più giovane in finale a Roma dal 2006, tempi in cui s’impose un 19enne di nome Rafa Nadal... Zverev attende all’ultimo atto il vincente della semifinale fra Djokovic e Thiem.

Il 2017 di Sascha Zverev

Indian Wells: sedicesimi

Miami: quarti

Monte-Carlo: ottavi

Madrid: quarti

Roma: finale