Seppi subito fuori a Roma: passa Almagro. Mager si arrende ai crampi

Niente da fare per Andreas Seppi nell’esordio agli Internazionali d’Italia 2017 di Roma. L’italiano è stato sconfitto dallo spagnolo Nicolas Almagro, numero 73 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 57 minuti di partita. Un Seppi che deve rammarisarci soprattutto per le chance avute nel tie-break del primo set, quando avanti 5 punti a 2 e con due servizi a disposizione, si è completamente inceppato, lasciando spazio a un tientro di Almagro che lungo il corso del set aveva avuto addirittura 13 palle break e che ha chiuso poi per 8 punti a 6.

Il contraccolpo psicologico di Seppi si è fatto sentire immediatamente anche a inizio secondo, con il break immediato di un Almagro che è facilmente salito fino al 5-1 nel punteggio. L’iberico però si è come al solito bloccato un po’ sul più bello, perdendo un break di vantaggio e rimettendo un po’ in partita un Seppi in evidente crisi di risultati e rendimento. Alla fine però Almagro ha chiuso comunque per 6-3, prendendosi così il pass il secondo turno dove in dote troverà Nadal.

Non sorridono nemmeno gli altri italiani. Stefano Napolitano si è dovuto arrendere per 7-6, 6-2 al numero 35 del mondo Viktor Troicki, che nonostante un primo set sofferto – anche qui necessario un tie-break – ha poi chiuso in un’oretta e mezza per 7-6, 6-2.

Ha rischiato invece l’impresa Gianluca Mager. Il giovane sanremese, numero 363 del ranking, è stato costretto al ritiro nel terzo set contro lo sloveno (ma naturalizzato britannico) Bedene, numero 55 al mondo. Dopo aver vinto il primo set al tie break, nel secondo Mager ha sprecato due palle break sul 4-4, e quindi, nel nono gioco, ha avvertito forti dolori a una coscia tanto da richiedere l’intervento del medical-timeout. Una beffa perché proprio in quel momento è sfumato il set, e dopo lo 0-3 del terzo Mager ha alzato bandiera bianca.

Uno 0 su 3 dunque per l’Italia che tiene nel torneo maschile il solo Fabio Fognini, impegnato per altro domani sera contro Andy Murray.

Dagli altri nessuna grande notizia di rilievo. Nonostante qualche fatica hanno vinto i due grandi favoriti di giornata. Berdych su Misha Zverev per 7-6, 6-4 così come Goffin su Bellucci per 6-7,. 6-3, 6-4.