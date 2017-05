Sharapova sì, Schiavone no: il caso resta vivo agli Internazionali d'Italia

Le tante manifestazioni d’affetto in questi giorni per la città di Roma sono state ampiamente ricambiate da un pubblico che sui campi d’allenamento non ha certo mancato di farle sentire il proprio appoggio. Ma, almeno fino a quando non ritroverà la classifica, l’argomento wild-card-Sharapova continuerà a fare parlare. Era già stato così prima, è stato così nel ritorno a Stoccarda, ed è così anche a Roma, dove per giunta l’invito dell’ex numero 1 del mondo è di fatto costato alla nostra Francesca Schiavone la possibilità di partecipare in quello che dovrebbe (condizionale d’obbligo vista la voglia e i recenti risultati di Francesca) essere l’ultimo anno da professionista della Leonessa.

Le ragioni della wild-card alla russa le abbiamo già ampiamente provate a spiegare nelle scorse settimane proprio da queste pagine ma le parole ad esempio utilizzate da Roberta Vinci nel Media Day di presentazione degli Iternazionali d’Italia hanno riaperto la polemica.

La Vinci, come al solito brillante e senza peli sulla lingua, si è così espressa sull’argomento: “

" Mi dispiace che Francesca non sia qui. Non voglio ricordare tutti i suoi risultati, però sappiamo che sono stati tanti e importanti per il tennis italiano: siamo in Italia e avrei dato la wild card alle giocatrici italiane, lei lo meritava tanto. A chi l’avrei tolta? A Maria Sharapova. "

Una scelta quella della Federazione che ha quindi seguito più le logiche di marketing e di torneo che quelle di meriti e un sano pizzico, in questo caso, di nazionalismo; che ha però hanno avuto il loro indiretto effetto sulla Schiavone, che appreso della decisione ha infilato 9 vittorie consecutive – miglior risultato in carriera – tra il WTA di Bogota (vinto) e quello di Rabat, dove si è arresa in finale solo alla Pavlyuchenkova. Un risultato che è valso a Francesca la classifica per entrare senza problemi nel main draw del Roland Garros, mentre la Sharapova in quel caso dovrà partire con una wild-card dalle qualificazioni del torneo.

In confernza stampa a margine della partita d'esordio vinta poi con la McHale la Sharapova ha comunque glissato sull'argomento, dichiarando di non interessarsi alle opinioni delle altre giocatrici ma di concentrarsi solo sul proprio lavoro. E alla domanda se fosse disposta a giocare un'esibizione a Roma per salutare l'addio della Schiavone, si è detta disponibilissima.

E voi a chi avreste dato la wild card agli Internazionali d’Italia? Sharapova o Schiavone? Votate nel nostro sondaggio.