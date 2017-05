Tennis, Internazionali d'Italia: Kerber eliminata all'esordio

La 28enne tedesca, da pochi giorni ritornata sul trono del tennis mondiale, è uscita di scena all’esordio, essendo esentata dal primo turno: 6-4 6-0 il punteggio con cui, in appena 56 minuti, si è imposta Anett Kontaveit, numero 68 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni. La 21enne di Tallinn sfiderà la croata Mirjama Lucic-Baroni.

Karolina Pliskova ha finalmente sfatato il tabù Roma, centrando il primo successo in carriera sui campi del Foro Italico. Esordio positivo per la ceca, numero 3 del ranking mondiale e seconda favorita del seeding. Alla terza partecipazione agli Internazionali d’Italia BNL, Pliskova ha superato con un doppio 61, in appena 57 minuti, la statunitense Lauren Davis, numero 27 della classifica Wta. La 25enne di Louny nell’ultimo ottavo della parte bassa del tabellone attende la vincente del confronto fra la svizzera Timea Bacsinzsky, numero 34 Wta, e l’altra ceca Barbora Strycova, numero 21 del ranking in rosa.

Avanza anche la rumena Simona Halep, sesta favorita del seeding, vittoriosa sulla tedesca Laura Siegemund in 6-4, 6-4: prossima avversaria la russa Anastasia Pavlyuchenkova, che ha battuto la lettone Anastasija Sevastova.