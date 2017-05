Thiem fulmina Nadal con un passante di rovescio da manuale

Dominic Thiem è più in palla che mai. L'austriaco vince la sfida con Rafael Nadal e lo fa con classe, trovando colpi talvolta da manuale, che spiazzano l'avversario dato per favorito in tutta la stagione sulla terra battuta.

Uno dei colpi magici di Thiem lo vede alle prese con numerosi spostamenti per il campo: Nadal lo fa correre avanti e indietro e alla fine si piazza stabile a rete, convinto di aver messo a segno un vincente sulla linea di fondo, o almeno un suo parente stretto. Invece Thiem sorprendentemente ci arriva, e non solo: piazza bene le gambe, sfodera un rovescio a tutto braccio e ne esce un passante incrociato che è una vera meraviglia. Nadal ovviamente non può prenderlo, né fare altro che restare a guardare.

E il pubblico regala una standing ovation all'outsider della partita.