Thiem supera Cuevas e vola agli ottavi di finale a Roma

Il giovane austriaco, sempre a suo agio sulla terra battuta, supera in due set un combattente Pablo Cuevas e accede al tabellone degli ottavi di finale, dove attenderà il vincente di Querrey-Struff. Bravo Thiem a recuperare il primo set quando, sul 4-5, Cuevas è andato a servire per chiudere il parziale in suo favore. Thiem ha recuperato il turno di servizio in extremis superando poi l'urugiaiano al tie break. Nel settimo gioco del secondo set, invece, il break decisivo che ha permesso a Thiem di salire prima sul 5-3 tenendo il servizio, e poi di chiudere con il 6-4 finale.