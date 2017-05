Tutto facile per Raonic, Haas capitola in due set

Vittoria convincente per il canadese, che batte l'eterno Tommy Haas in due set sul Pietrangeli. Primo set in archivio dopo 35 minuti di gioco, con Raonic che strappa il servizio all'esperto avversario proprio nel finale, sul 5-4, mentre in apertura di secondo parziale Haas si perde con un deleterio doppio fallo, concedendo il break immediato al canadese. La partita si incanala nei binari giusti per Raonic, che chiude il secondo set sul 6-3.