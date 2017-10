ITF Suzhou, debutto positivo per Sara Errani

Esordio vincente per Sara Errani nel 60mila dollari in corso sui campi in cemento di Suzhou, in Cina. La 30enne romagnola, risalita al numero 180 del ranking mondiale dopo la semifinale della scorsa settimana nel Wta di Tianjin, dove ha vinto il titolo in doppio al suo primo impegno nel tour dopo la squalifica di due mesi comminatale dall’ITF per assunzione (accidentale) di letrozolo, ha sconfitto con un doppio 6-3 la statunitense Jennifer Elie, numero 289 Wta. Prossima avversaria per la tennista italiana, l'israeliana Julia Glushko, numero 313 Wta.