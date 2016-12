Kvitova lascia ospedale dopo l'operazione alla mano

La tennista Petra Kvitova uscirà oggi dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposta alla mano sinistra in seguito a un'aggressione subita nella propria abitazione di Prostejov. La due volte campionessa di Wimbledon starà lontana dai campi di gioco per almeno sei mesi: la giocatrice ceca dovrà restare a letto 14 giorni per poi iniziare il lungo processo di riabilitazione.