La forza della Kvitova: “Sto meglio, muovo già le dita della mano”

Petra Kvitova sta già recuperando dopo l’aggressione sofferta in casa da un rapinatore, che l’ha colpita con un coltello alla mano sinistra, provocando serie lesioni ai tendini che, in un primo momento, sembravano poter mettere a repentaglio il prosieguo della sua carriera. Ora, la tennista ceca dovrà osservare un periodo di tre mesi di stop assoluto, prima di poter pensare di tornare in campo tra 6: l’operazione chirurgica alla mano è andata bene, e i primi segnali sono già molto incoraggianti.

“Quello che è successo è stato molto spaventoso – ha ricordato la Kvitova dopo essere stata dimessa dall’ospedale -. Non mi vedo come una vittima. Non mi piango addosso e non mi guardo indietro. Farò di tutto per tornare a giocare lo sport che amo nel più breve tempo possibile. Mi sento meglio ogni giorno che passa. Giovedì sono riuscita a muovere le dita della mano durante un controllo medico, e credo sia stato il più bel regalo di Natale che abbia mai ricevuto nella mia carriera”.

“Sono felice di poter dire che mi sento meglio – ha aggiunto ringraziando tutte le persone che le sono state vicino in questi momenti così difficili -. Lo staff medico, la polizia, la mia famiglia e la mia squadra mi hanno dato il massimo del sostegno in questa situazione molto difficile. Vorrei ringraziare tutti per quello che hanno fatto in questi giorni. Sono stata sommersa da un mare di messaggi di amore e affetto che ho ricevuto dalla mia famiglia del tennis, dai miei fan e dal pubblico. Grazie a tutti”.