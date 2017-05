La Wta condanna organizzatori di Madrid per l'invito a Nastase

Madrid (Spagna), 14 mag. (LaPresse/Reuters) - Il Ceo della Wta Steve Simon ha condannato gli organizzatori del torneo di Madrid per aver consentito al controverso capitano della Romania in Fed Cup Ilie Nastase di prendere parte alla cerimonia di premiazione dopo la finale femminile disputata ieri. Il 70enne ex campione rumeno è sotto inchiesta da parte della Federazione Internazionale Tennis (ITF) dopo le offese rivolte ad una giocatrice e alla capitana della squadra avversaria durante la semifinale di Fed Cup contro la Gran Bretagna il mese scorso a Constanta. Inoltre Nastase si era lasciato andare anche a un commento offensivo e di tipo razzista sul bambino non ancora nato di Serena Williams. Tuttavia, l'ex numero uno del mondo Nastase ha condiviso il palco con la neo campionessa di Madrid e sua connazionale Simona Halep, che ha difeso il titolo battendo in finale la francese Kristina Mladenovic. “E’ stata una partita emozionante e mi congratulo vivamente con Simona e Kristina”, le parole di Simon in un comunicato della Wta. ”L'unica ombra è stato l'invito di Mr Nastase a partecipare alla cerimonia di premiazione. Non aveva titolo per essere in tribuna oggi", ha aggiunto. Il Ceo della Wta ha ricordato che Nastase "è attualmente soggetto a una sospensione provvisoria da parte della ITF per le sue condotte offensive e abbiamo revocato le credenziali per accedere agli eventi Wta mentre l'inchiesta è in fase di completamento”