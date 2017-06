Maldini debutta da pro in doppio: battuto in due set al Challenger di Milano

Una grande cornice di pubblico ha circondato il campo centrale del challenger di Milano per seguire il match più interessante del pomeriggio: Paolo Maldini si è cimentato nella sua prima partita da professionista in veste di tennista dopo la lunghissima carriera da calciatore che l'ha portato a diventare una leggenda del Milan. L'ex-capitano rossonero ha debuttato in coppia con il suo maestro, Stefano Landonio, contro il duo composto da Tomsz Bednarek e David Pel: Maldini e Landonio si sono arresi con un doppio 6-1 in 42 minuti di gioco, ma l'ex-milanista ha comunque divertito i presenti.

Al termine del match, Maldini ha precisato come questa fosse da considerarsi un'esperienza isolata.

" La cosa più curiosa che mi è successa in questi giorni è stato essere contattato da qualche altro torneo challenger che si gioca in Italia. Mi sono state offerte delle wild card. Questo, invece, resterà un evento isolato. È stata una bella esperienza che mi ha divertito parecchio, ma che non si ripeterà. "