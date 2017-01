Maria Sharapova pronta a rientrare: il 26 aprile sarà al via del torneo di Stoccarda

La carriera tennistica di Maria Sharapova ripartirà da Stoccarda. La fuoriclasse russa, ferma dal gennaio scorso per una squalifica di 15 mesi per la positività al Meldonium, concluderà il proprio periodo di sospensione il 25 aprile e ha scelto il torneo in programma dal 24 al 30 aprile e sponsorizzato dalla Porsche per rientrare in scena.

Gli organizzatori del torneo hanno annunciato che la metteranno in campo mercoledì 26 aprile, fino a quel giorno Masha non potrà neppure entrare nell’impianto. Al main sponsor della kermesse, l’ex numero del mondo ha raccontato le proprie impressioni in vista di questo attesissimo ritorno:

" Non potrei essere più felice di ricominciare proprio in uno dei miei tornei preferiti – ha dichiarato Sharapova che si è aggiudicata il WTA di Stoccarda nel 2012, 2013 e 2014 – non vedo l’ora di rivedere e farmi travolgere dall’entusiasmo dei miei tanti fan e di regargli le emozioni e le vittorie che meritano. "

Sharapova sarà al via grazie a una wild card visto che il suo ranking è stato azzerato e proverà a togliersi la ruggine accumulata per essere una delle protagoniste nel Roland Garros, torneo che in carriera ha vinto due volte. L’ultima apparizione di Masha risale all’Australian Open 2016.