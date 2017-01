Mattek-Sands vince a Brisbane e sale in vetta ranking doppio

Grazie alla conquista del titolo al 'Brisbane International', torneo Wta Premier, in coppia con l'indiana Sania Mirza, ottenuto in 6-2 6-3 in finale sulle russe Elena Vesnina ed Ekaterina Makarova, la statunitense Bethanie Mattek-Sands raggiunge per la prima volta in carriera la prima posizione del ranking mondiale di doppio. La classifica diramata domani, lunedì 9 gennaio, ufficializzerà il sorpasso in vetta proprio ai danni della giocatrice indiana, rimasta sul trono di specialità per 91 settimane consecutive. Mirza aveva infatti vinto il titolo di Brisbane anche la scorsa stagione, ma in coppia con Martina Hingis, e non può aggiungere punti alla sua classifica, a differenza di Mattek-Sands che raccoglie tutti i 470 punti spettanti a chi trionfa in un torneo Premier, guadagnando 4 posizioni nel ranking di doppio. La statunitense è la 34esima atleta a salire sul trono in doppio da quando è stata istituita la classifica di specialità nel 1984.