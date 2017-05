McEnroe: "Agassi mente brillante, può aiutare Djokovic"

"Sono sorpreso, non sapevo che Andre stesse pensando di fare l'allenatore. E' una mente brillante per il tennis, lo conosco abbastanza bene per sapere chi, ama il gioco e non lascerà nulla di intentato per quanto riguarda la preparazione delle partite". Così John McEnroe, vincitore di sette prove del Grande Slam, a proposito della annunciata collaborazione fra l'ex campione Andre Agassi e Novak Djokovic. Anche McEnroe ha per poco intrapreso una carriera da allenatore lo scorso anno, assistendo il canadese Milos Raonic a Wimbledon.

"Djokovic ha parlato con lui di problemi fuori dal campo, movitazionali, dopo aver raggiunto il picco della sua carriera vincendo il Roland Garros. Così forse Andre può dargli una mano", ha dichiarato SuperMac alla Reuters. Secondo McEnroe, Djokovic e Agassi sono due grandi menti del tennis. "Prima di tutto, Andre può portare un grande rispetto. È uno dei più grandi giocatori di sempre. Averlo intorno sarà divertente per Novak", ha dichiarato ancora McEnroe. "Andre ha analizzato il gioco molto bene dalle volte che ho parlato con lui. Ha avuto quella rinascita quando ha raggiunto i 30 anni vincendo un altro paio di Grand Slam. E' interessante per me", ha concluso McEnroe.