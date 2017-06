McEnroe: "Serena Williams? Sarebbe solo 700esima nel circuito maschile"

John McEnroe, ex campione degli anni '80 nonché apprezzato Talent di Eurosport, non è certo celebre per la sua diplomazia: a una sola settimana dalle critiche nei confronti dell'attuale numero 1 del ranking Atp Andy Murray l'ex tennista statunitense ha messo nel mirino - per così dire - anche Serena Williams, ferma dagli Australian Open per la gravidanza, ai microfoni dell'emittente NPR.

" E' giudicata la miglior tennista della storia, ma sarebbe intorno alla 700esima posizione della classifica mondiale se disputasse il circuito maschile. Questo non significa che io non consideri Serena una giocatrice straordinaria, anzi al contrario penso che possa in un singolo match possa battere numerosi tennisti professionisti perché dispone di un’incredibile forza mentale. Ma se dovesse giocare tutti i giorno nel circuito maschile allora sarebbe tutta un’altra storia "