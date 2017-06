Murray: "Anche io nel 2014 volevo Agassi come coach"

"Anch'io avevo pensato ad Agassi come coach nel 2014". E' l'ammissione di Andy Murray, numero uno del ranking Atp, a proposito della partnership tra Novak Djokovic e l'ex tennista statunitense. "Ne parlai con Dani Vallverdu che mi seguiva in quel periodo nei tornei subito dopo la prima parentesi della collaborazione con Ivan Lendl - ha aggiunto lo scozzese - Agassi però mi rispose che non pensava di essere in grado di concedermi abbastanza tempo per aiutarmi in quello di cui avevo bisogno".