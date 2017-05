Murray: "Buone possibilità che Sharapova giochi a Wimbledon"

Continua a far discutere il caso di Maria Sharapova, tornata a giocare dopo la squalifica per doping ma priva dei punti necessari per accedere al Roland Garros. Nell'attesa di capire se la tennista russa riceverà una wild card per partecipare al torneo di qualificazione, il numero uno del ranking Atp Andy Murray si è detto ottimista in merito alla presenza della siberiana al torneo di Wimbledon, terzo Slam stagione. "Penso ci siano buone possibilità che possano darle una wild card per entrare nelle qualificazioni - ha dichiarato lo scozzese ai giornalisti nel corso di un evento per il torneo del Queen's, a Londra - Penso che dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà". Sharapova infatti potrebbe garantirsi di diretto l'accesso al main draw di Wimbledon qualora dovesse raggiungere la semifinale nei tornei di Madrid e Roma.