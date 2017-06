Nadal salta il Queen's: "Ho 31 anni, ho bisogno di una pausa"

Rafael Nadal si prende una pausa dopo i fasti di Parigi: è vero, al Roland Garros è filato tutto liscio. Un torneo dominato in lungo e in largo e chiuso senza nemmeno lasciare per strada un set, e appena 35 game (solo Bjorg ha fatto meglio di lui nel 1978 quando concesse 32 giochi). Ma evidentemente anche il maiorchino non è più il cyborg di una volta e ha bisogno di prendersi un periodo di riposo.

" Sono triste nel prendere questa decisione perché amo il Queen's, ho vinto il torneo nel 2008 e ogni volta che ho raggiunto la finale di Wimbledon è stato dopo aver giocato il Queen's. Speravo di prendermi qualche giorno di riposo e di essere pronto, ma ho 31 anni e dopo una lunga stagione su terra rossa con tutte le emozioni del Roland Garros e dopo aver parlato con il mio team e i dottori, ho deciso che il mio corpo ha bisogno di una pausa se voglio essere pronto per giocare Wimbledon. Spero di vedervi al Queen's il prossimo anno "

L'annuncio tramite la pagina Facebook di Nadal ufficializza quindi quello che era già il pensiero di molti: Nadal salta il Masters 500 del Queen's per il secondo anno di fila. Nel 2016 Rafa non aveva potuto partecipare a causa di un problema al polso, questa volta il forfait è programmato. Decisiva la visita medica a cui si è sottoposto a Vitoria, prima di fare rientro a Maiorca. Obiettivo Wimbledon (3-16 luglio) quindi: il maiorchino ci arriverà senza tornei di preparazione, ma probabilmente con un paio di partite di esibizione nelle gambe.