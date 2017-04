Nastase, mezze scuse a Serena Williams e Johanna Konta

Sembra finalmente arrivato al capolinea il bisticcio a distanza tra Serena Williams e Ilie Nastase. Più che scuse, però, quelle di Nastase nei confronti di Serena per il commento razzista sembrano solo giustificazioni.

" Mi è stato chiesto quale opinione avessi sul fatto che Serena fosse incinta. È stato lì che ho scoperto che era incinta e la mia reazione è stata spontanea. La Williams è una delle giocatrici più forti di sempre e so quanto abbia lavorato per ottenere quei risultati. Non è che stia cercando di difendere le mie parole, ma vi assicuro che dietro di esse ci sia il desiderio di difendere gli interessi del team e del tennis rumeno. "

A proposito dell'insulto misogino a Johanna Konta, dà di nuovo la sua versione dei fatti.

" Penso che ci sia stata un’esagerazione da entrambe le parti. Johanna Konta non avrebbe dovuto parlare con il giudice di sedia, questo lo fa il capitano. Le ho chiesto in un modo civile di darmi delle spiegazioni e mi ha mandato in tribuna dove mi hanno cacciato. Poi l’arbitro ha sospeso l’incontro e non so perché l’abbia fatto "

Sospeso dall'ITF e bandito dall'All England Club, Nastase si lancia in un tentativo estremo di autodifesa.

E’ la mia vita. Non riesco a immaginare che il tennis possa scappare via da me. So che nulla può scusare le mie parole, né un match di alto livello né l’atteggiamento anti-conformista per cui ora sono conosciuto e né la sfortuna e né la diffusione che ha avuto questa situazione. La mia vita rimane dedicata al tennis e al suo pubblico e chiedo a voi di accettare, quanto più possibile, le mie scuse.