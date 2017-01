Nick Lindahl squalificato 7 anni: tentò di truccare match nel 2013

Roma, 10 gen. (LaPresse) - Nick Lindahl, tennista australiano 28enne ritiratosi dal circuito nel 2013, è stato squalificato per sette anni e ha ricevuto una multa di 35mila dollari per aver tentato di truccare un incontro. L'episodio risale al settembre 2013, durante il torneo australiano di Toowoomba, valido per il circuito ITF Fueres, quando Lindahl si era offerto di perdere un match, poi rifiutandosi di fornire il suo cellulare per essere analizzato dagli inquirenti della Tiu, organismo creato nove anni dal circuito internazionale per combattere la corruzione nel mondo del tennis. Il giocatore australiano aveva raggiunto come best ranking la 187/a posizione.