Novak Djokovic apre un nuovo ristorante in Serbia: offrirà pasti gratis alle persone bisognose

Dal campo da tennis all'impegno per il sociale. Come riportano i media britannici, Novak Djokovic aprirà presto un ristorante in Serbia che offrirà pasti gratuiti alle persone bisognose. Sarà il terzo ristorante del 30enne ex numero uno del mondo, dopo quello inaugurato nel 2009 a Belgrado chiamato 'Novak' (vicino al palazzo dello sport) e un altro vegano, con il nome di 'Eqvita' - aperto nel 2016 a Montecarlo, dove vive con la sua famiglia. La notizia è stata confermata in un comunicato dallo stesso Nole.

" Il denaro non è un problema per me. Ho guadagnato abbastanza per sfamare tutta la Serbia, penso che meritino questo dopo tutto il sostegno che mi stanno dando. "

"La mia famiglia mi ha trasmesso l'amore per il cibo. Ma, in qualità di atleta, questa passione è diventata qualcosa di più, la benzina che determina le mie partite, la mia capacità di recupero e la mia reattività in campo. Gran parte del successo sportivo che ho avuto è dipesa dal cibo. Di tutte le esperienze che ho fatto, il cibo è quella che mi ha cambiato maggiormente. Mi piacerebbe condividere queste stesse esperienze con il mondo intero".