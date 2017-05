Novak Djokovic cambia tutto: rompe con l'allenatore e lo staff

Dopo il Masters di Montecarlo, Novak Djokovic ha scelto di separarsi dal suo staff, composto dall'allenatore Marian Vajda, dal preparatore fisico Gebhard Phil Gritsch e dal fisioterapista Miljan Amanovic. Il serbo ha preso questa decisione dopo aver analizzato in maniera attenta il proprio gioco e i risultati (deludenti) dell'ultimo periodo. Nonostante anni di lunga e fruttuosa cooperazione, per Novak è giunto il momento di cambiare.

"Sarò sempre grato a Marian, Gebhard e Miljan per una decade di amicizia e grande professionalità per avermi aiutato a raggiungere gli obiettivi della mia carriera. Senza il loro sostegno, non sarei potuto arrivare al vertice del tennis. Hanno dedicato loro stessi per aiutarmi a vivere i miei sogni e saranno sempre la forza che mi spingerà ad andare avanti. Non è stata una decisione facile, ma in questo momento ci rendiamo tutti conto che ho bisogno di un cambiamento. Sono molto riconoscente e orgoglioso della nostra relazione e del nostro legame forte e duraturo che abbiamo costruito nel corso degli anni: sono la mia famiglia, e questo non cambierà mai".

vak Djokovic of Serbia slips whilst playing a shot against David Goffin of Belgium during the men's singles quarter-final match on day six of the ATP Monte Carlo Rolex Masters Tennis at Monte-Carlo Sporting Club on April 21, 2017 in Monte-Carlo, Monaco.Getty Images

"Voglio continuare a elevare il livello del mio gioco e della mia resistenza, all'interno di un processo continuo. Sono carico, sento di essere in procinto di aprire un nuovo capitolo nella mia carriera e adoro l'idea di questa sfida. Sono un cacciatore, e ora il mio più grande obiettivo è ritrovare la scintilla che avevo sul campo".

"La mia carriera è stata sempre in ascesa, e ora sto sperimentando per la prima volta le sensazioni di quando questa crescita finisce, e il sentiero ti porta verso una direzione differente. Voglio trovare un modo per tornare più forte e duro. Sono professionista da abbastanza tempo per poter continuare a gestire la mia routine quotidiana da solo, dunque non voglio affrettare le mie scelte e le mie decisioni. Renderò pubblica la mia idea soltanto quando avrò trovato la persona giusta: per il momento, ringrazio tutti per il sostegno e la comprensione".