Nuovo programma Anti-Doping: aumento dei test e analisi conservate per ulteriori controlli

Novità in vista sul fronte Anti-Doping nel mondo del tennis. Dal 1 maggio, infatti, saranno previsti maggiori controlli nel circuito ATP e WTA. Il nuovo programma sarà caratterizzato da due aspetti in particolare: l’aumento del numero dei test ed un maggior investimento per rendere più efficiente “la lotta”.

In particolare, saranno ben 8000 i controlli in questa stagione, contro i 4899 del 2016. Ciò contempla analisi del sangue e delle urine effettuate sia nel corso dei tornei che nella pausa. Conseguentemente aumenterà anche il numero di giocatori registrati all’interno del database ed i loro campioni saranno conservati per rendere possibile un controllo ulteriore adottando nuovi metodi. Una decisione frutto anche del grande polverone sollevato dopo la positività di Maria Sharapova, tornata a giocare nel WTA di Stoccarda? Di sicuro, un aumento di risorse nella battaglia al doping aiuterà a fare maggiore chiarezza.

giandomenico.tiseo@oasport.it