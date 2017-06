Paul Annacone entra nel team di Wawrinka per la stagione sull'erba

Paul Annacone, ex coach di Pete Sampras e Roger Federer, seguirà Stan Wawrinka in vista della stagione sull'erba, aggiungendosi al team che fa capo a Magnus Norman per le prossime quattro settimane. E' stato il tennista svizzero a comunicarlo attraverso Facebook all'indomani della sconfitta nella finale del Roland Garros contro Rafa Nadal. "L'esperienza di Paul parla da sé avendo lavorato con alcuni dei giocatori più grandi di sempre. La sua conoscenza può soltanto migliorare il mio gioco su erba - scrive 'Stan the Man' - È un grande privilegio e un onore aggiungere al nostro fianco un allenatore del genere".