Pennetta: “Fabio ha paura di non arrivare in tempo per il parto. E quella volta con Serena..."

La Gazzetta dello sport ha pubblicato nell’edizione odierna una lunga intervista a Flavia Pennetta, ex tennista vincitrice degli US Open nel 2015 in una finale tutta italiana contro Roberta Vinci. Dopo quel successo la brindisina ha appeso la racchetta e adesso è pronta ad una nuova sfida: tra un paio di settimane, infatti, dovrebbe nascere il primogenito di Flavia in coppia con l’ex collega Fabio Fognini: “È preoccupato di non arrivare in tempo per la nascita e manda mille messaggi. La vita cambierà eccome, tutti mi dicono di riposare. Ma sono troppo curiosa di conoscere mio figlio, di vedere la sua faccia“, dice Flavia.

“La borsa per l’ospedale è pronta – continua – Ho messo la camicina della fortuna, di seta, che mi ha dato mia nonna e ho scelto tutte le tutine. Abbiamo una rosa di nomi, ovviamente tutti con la F come prevede il ‘regolamento’ della famiglia Fognini. Vogliamo vederlo in faccia e capire quale nome meglio gli si adatti. Ho deciso per un parto naturale, se tutto andrà bene. Farò ovviamente l’epidurale, per godermi il momento senza essere stordita dalla sofferenza“.

Il figlio dovrebbe nascere durante la settimana degli Internazionali d’Italia, e Fabio? “Giocherà ovviamente, ma se dovessi chiamarlo perché ‘è il momento’ credo che fuggirebbe pure dal campo. I primi cinque mesi e mezzo sono stata con lui, poi abbiamo passato ben 65 giorni lontani. Fabio ha il terrore che possa nascere prima che lui arrivi in ospedale. Gli dico di stare tranquillo e tenere il telefono acceso con la suoneria bella alta“.

Nelle ultime settimane nel tennis femminile anche Serena Williams ha annunciato la maternità: “Appena l’ho saputo – racconta Flavia – le ho mandato una foto del mio pancione con il messaggio ‘preparati’. Lei è molto contenta, ne abbiamo parlato spesso in passato, lei ha sempre voluto diventare madre. E sono sicura che tornerà subito in campo“.

La Pennetta, poi, ha raccontato un aneddoto divertente che riguarda proprio lei, Serena e Fognini, durante un’esibizione a Milano ad inizio gravidanza: “Io e Fabio sapevamo da pochissimi giorni che ero incinta. Ho chiesto il parere del medico e mi ha dato l’ok. Solo che Fabio aveva un’ansia tremenda, tanto che appena ho detto che avevo fame si è precipitato a prendermi del riso in bianco. Il riso in bianco, capite? Stavo sprofondando dalla vergogna. E poi prima del match, siccome voleva tenere segreta la lieta notizia, si raccomandava con Serena che non picchiasse troppo. ‘Sai – le diceva – è ferma da tanto, stai calma’ “.

gianluca.santo@oasport.it