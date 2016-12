Petra Kvitova dovrà stare ferma per almeno sei mesi

La due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova non sarà in grado di giocare a tennis per almeno sei mesi dopo l'operazione alla mano sinistra ferita da un aggressore con un coltello.

È quanto riferisce il sito ceco aktualne.cz che ha intervistato il medico che ha operato ieri l'atleta vittima di un grave episodio di aggressione fra le mura di casa sua.

"Quando si lesiona il tendine della mano, stiamo parlando di un periodo di circa sei mesi", ha detto il dottor Radek Kebrle. In particolare Kvitova ha subito una serie di gravi lesioni alle dita della mano.