Qualificazioni Roland Garros: Sara Errani facile in semifinale

La pattuglia degli uomini al secondo turno delle qualificazioni aumenta a sette unità. Dopo il passaggio del turno di ieri di Simone Bolelli, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Stefano Napolitano, oggi hanno vinto tutti e tre gli azzurri impegnati. Alessandro Giannessi, testa di serie numero 10 del seeding, è riuscito a prevalere contro il francese Calvin Hemery, 269esimo del ranking mondiale, dopo essere stato ad un passo dal perdere il primo set: sotto 3-5 infatti, l’italiano ha piazzato un parziale di quattro game consecutivi prendendosi il primo parziale e di fatto la partita, chiusa in due set. Giannessi al secondo turno sarà impegnato nel derby contro Matteo Donati, che oggi ha battuto 6-4 6-3 un altro francese, Jonathan Eysseric, 273esimo del ranking. Nessun problema infine per Luca Vanni, che ha superato con un netto 6-2 6-2 lo svizzero Marco Chiudinelli. Ottima prova per il toscano, autore di nove ace e cinque break. Al prossimo turno lo attende lo slovacco Jozef Kovalik, numero 152 della classifica mondiale.

Sul versante femminile non ha deluso le attese Sara Errani, costretta quest’anno a partire dalle qualificazioni per una classifica non così lusinghiera. La romagnola si è imposta facilmente con il punteggio di 6-1 6-0 in 1 ora e 31 minuti di partita contro la francese (wild card) Sara Cakarevic. L’avvio dell’italiana non è stato esaltante: sotto 1-0 (break). Da quel momento però la Errani ha fatto la differenza imponendo il suo tennis “arrotato” non concedendo più nulla alla rivale. Il 6-1 del primo parziale la dice lunga sull’andamento dello stesso. Sulla scia del set precedente la n.91 WTA ha letteralmente preso a pallate la 20enne transalpina non in grado di contrastare la giocatrice nostrana, lottando solo negli ultimi due game del confronto quando Sarita era già avanti di due break. Il 6-0 finale premia, dunque, l’azzurra che nelle semifinali di queste qualificazioni affronterà la russa Veronika Kudermetova (n.189 WTA).

Nella giornata di domani si svolgeranno i match di secondo turno del tabellone maschile, con tutti e sette gli italiani in campo, e verranno completati gli incontri di primo turno delle donne, con Jasmine Paolini che avrà un difficile compito contro l’americana Bethanie Mattek-Sands.

Questo il riepilogo dei risultati dei giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni del Roland Garros 2017:

Tabellone maschile

[10] Alessandro Giannessi b. Calvin Hemery (FRA) 7-5 6-3

[20] Luca Vanni b. Marco Chiudinelli (SUI) 6-2 6-2

Matteo Donati b. Jonathan Eysseric (FRA) 6-4 6-3

Tabellone femminile

[1] Sara Errani b. Sara Cakarevic (FRA) 6-1 6-0

Di seguito i match degli italiani impegnati domani:

Tabellone maschile

Jozef Kovalik (SVK) vs. [20] Luca Vanni

[8] Marco Cecchinato vs. Salvatore Caruso

Simone Bolelli vs. [24] Maximilian Marterer (GER)

[10] Alessandro Giannessi vs. Matteo Donati

Marton Fucsovics (HUN) vs. Stefano Napolitano

Tabellone femminile

[12] Bethanie Mattek-Sands (USA) vs. Jasmine Paolini