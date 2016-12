Rainking Atp: Murray chiude in testa 2016, Lorenzi n.1 azzurro

La stagione del tennis maschile - almeno per quanto riguarda tornei del circuito maggiore e di quello challenger - si è conclusa. Dunque nella classifica pubblicata stamane dall'Atp conferma la sua posizione al numero 40 Paolo Lorenzi, il primo degli azzurri nel ranking. Stabili, anche, Fabio Fognini, 49esimo, ed Andreas Seppi, numero 87. Anche fuori dalla top-100 non ci sono cambiamenti. E' ormai 'end year' già da più di un mese il ranking maschile: Andy Murray chiude il 2016 sul trono (ottava settimana per lui da numero uno) seguito da Novak Djokovic: 630 i punti che separano lo scozzese dal serbo e il duello per il primato ripartirà con la nuova stagione. Entrambi saranno in campo a Doha, in Qatar, la prima settimana di gennaio.

Questa la top ten finale del 2016: 1. Murray, Andy (GBR) 0 12.410 punti, 2. Djokovic, Novak (SRB) 0 11.780, 3. Raonic, Milos (CAN) 0 5.450, 4. Wawrinka, Stan (SUI) 0 5.315, 5. Nishikori, Kei (JPN) 0 4.905, 6. Cilic., Marin (CRO) 0 3.650, 7. Monfils, Gael (FRA) 0 3.625, 8. Thiem, Dominic (AUT) 0 3.415, 9. Nadal, Rafael (ESP) 0 3.300, 10. Berdych, Thomas (CZE) 0 3.060.