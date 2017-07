Ranking Atp: Murray in testa, Fognini 31° e primo azzurro

Milano, 24 lug. (LaPresse) - Nessuna variazione nella top ten del ranking Atp, che vede sempre al comando Andy Murray, da 37 settimane leader in classifica, dopo Wimbledon con appena 285 punti su Rafa Nadal. In terza posizione Roger Federer dopo l’8° storico trionfo londinese, a precedere Novak Djokovic e Stan Wawrinka. Poi Marin Cilic, finalista nello Slam su erba, e Dominic Thiem (7°, best ranking eguagliato). Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro. Il 30enne di Arma di Taggia perde due posizioni ed è questa settimana al numero 31, mentre Paolo Lorenzi scivola di due gradini ed è 36esimo. Lievi progresso per Andreas Seppi (numero 80, +1), mentre con la semifinale ad Umago, prima nel circuito maggiore, compie un balzo di venti posti Alessandro Giannessi, ora all’84esimo posto, suo nuovo best ranking. Questa la top ten del ranking Atp. 1 Murray (Gbr) 7.750 punti, 2 Nadal (Spa) 7.465, 3 Federer (Svi) 6.545, 4 Djokovic (Ser) 6.325, 5 Wawrinka (Svi) 6.140, 6 Cilic (Cro) 5.075, 7 Thiem (Aut) 4.030, 8 Nishikori (Jap) 3.740, 9 Raonic (Can) 3.310, 10 Dimitrov (Bul) 3.160.