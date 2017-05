Ranking Atp: Murray in vetta, Fognini primo azzurro al 29° posto

Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro nella classifica pubblicata stamane dall'Atp: il 29enne di Arma di Taggia è sempre stabile al numero 29, mentre Paolo Lorenzi guadagna tre posizioni ed è numero 33, ritoccando ulteriormente il suo best ranking. Andreas Seppi scivola quattro gradini (76esimo), mentre si riportano a ridosso dalla top 100 Thomas Fabbiano (n. 101) grazie all?affermazione nel challenger di Seul (secondo centro consecutivo dopo quello a Gimcheon) e Marco Cecchinato (105), impostosi nel challenger del Garden Roma. Migliorano i rispettivi best ranking anche Alessandro Giannessi (108) e Stefano Travaglia, ora al numero 161.

Il primo dei due ?1000? consecutivi (Madrid) apporta qualche significativa variazione nella top ten mondiale, sempre guidata da Andy Murray, da 27 settimane in cima al ranking mondiale, con un vantaggio ora di 3.515 punti su Novak Djokovic. Grazie al successo nella capitale spagnola Rafa Nadal ha scalzato Roger Federer dalla quarta poltrona, portandosi a soli 410 punti da Stan Wawrinka, al terzo posto. In progresso anche Dominic Thiem, finalista a Madrid, che sale in settima posizione, eguagliando il proprio best ranking.

Questa la classifica della top ten. 1 Murray, Andy (Gbr) 0 10.360 punti, 2 Djokovic, Novak (Ser) 0 6.845, 3 Wawrinka, Stan (Svi) 0 5.605, 4 Nadal, Rafael (Spa) +1 5.195, 5 Federer, Roger (Svi) -1 5.035, 6 Raonic, Milos (Can) 0 4.180, 7 Thiem, Dominic (Aus) +2 4.035, 8 Cilic, Marin (Cro) -1 3.735, 9 Nishikori, Kei (Gia) -1 3.470 10 Goffin, David (Bel) 0 3.055.