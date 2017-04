Ranking Atp: Murray in vetta, Nadal 5°. Fognini 29° e primo azzurro

Andy Murray si conferma in vetta al ranking Atp. Lo scozzese può vantare un vantaggio di 3.605 punti su Novak Djokovic, e più del doppio di punti di Stanislas Wawrinka, terzo. Quarto Roger Federer. Il trionfo a Montecarlo riporta in quinta posizione Rafael Nadal: lo spagnolo si piazza davanti a Milos Raonic e Ken Nishikori, scivolato al 7° posto. L’altra variazione è il ritorno in top 10 di David Goffin, che guadagna tre posizioni grazie alla semifinale nel Principato. Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro: il 29enne di Arma di Taggia è stabile al numero 29, mentre Paolo Lorenzi perde una posizione ed è 38esimo. Alle loro spalle risale un gradino Andreas Seppi, ora 74esimo. Questa la top ten del ranking Atp: 1 Murray (Gbr) 11.690 punti, 2 Djokovic (Ser) 8.085, 3 Wawrinka (Svi) 5.695, 4 Federer (Svi) 5.125, 5 Nadal (Spa) 4.235, 6 Raonic (Can) 4.165, 7 Nishikori (Jap) 4.010, 8 Cilic (Cro) 3.565, 9 Thiem (Aut) 3.385, 10 Goffin (Bel) 2.975.