Ranking Atp: Murray resta al comando, Fognini 29°

Andy Murray resta al comando nella classifica settimanale stilata dall'Atp. Lo scozzese, in vetta al ranking da 26 settimane, ha un vantaggio di oltre 4000 punti su Novak Djokovic. Terzo Stan Wawrinka.

Una sola variazione nella top 10, con lo scambio di posti tra Kei Nishikori e Marin Ciclic, che grazie alla vittoria a Istanbul scavalca il giapponese in settima posizione. Per quanto riguarda gli azzurri Fabio Fognini si conferma il numero uno restando in 29/a posizione, mentre Paolo Lorenzi scivola di un posto e si ritrova al numero 36. Stabile anche Andreas Seppi, 72°.

Questa la top 10 del ranking Atp. 1. Andy Murray (Gbr) 11270 punti; 2. Novak Djokovic (Srb) 7085; 3. Stan Wawrinka (Svi) 5685; 4. Roger Federer (Svi) 5.125; 5. Rafael Nadal (Spa) 4.735; 6. Milos Raonic (Can) 4135; 7. Marin Cilic (Cro) 3725; 8. Kei Nishikori (Jpn) 3650; 9. Dominic Thiem (Aut) 3615; 10. David Goffin (Bel) 3055.