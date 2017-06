Ranking ATP: Nadal sale al secondo posto, Fognini sempre il miglior italiano

Milano, 12 giu. (LaPresse) - Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro nella classifica pubblicata stamane dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia guadagna tre posizioni risalendo al numero 26, mentre indietreggia di due posti Paolo Lorenzi, al numero 36. In progresso Andreas Seppi (76esimo, +7), mentre fa il proprio rientro nella Top-100 Marco Cecchinato, ora numero 97. Porta qualche scossone nella top ten mondiale il Roland Garros. Se in cima rimane sempre Andy Murray, da 31 settimane leader, con il 10° trionfo parigino sulla seconda poltrona si porta invece Rafa Nadal (2605 i punti che lo separano dallo scozzese), mai così in alto dall’ottobre 2014. Conserva la terza piazza Stan Wawrinka, finalista dello Slam su terra, mentre scivola al quarto posto Novak Djokovic, vincitore lo scorso anno a Parigi, precedendo Roger Federer (al rientro ora con la stagione su erba).

Questa la top ten del ranking Atp dopo il Roland Garros: 1. Murray, Andy (GBR) 0 9.890 punti, 2. Nadal, Rafael (ESP) +2 7.285, 3. Wawrinka, Stan (SUI) 0 6.175, 4. Djokovic, Novak (SRB) -2 5.805, 5. Federer, Roger (SUI) 0 4.945, 6. Raonic, Milos (CAN) 0 4.450, 7. Cilic, Marin (CRO) +1 4.115, 8. Thiem, Dominic (AUT) -1 3.985, 9. Nishikori, Kei (JPN) 0 3.830, 10. Zverev, Alexander (GER) 0 3.070.