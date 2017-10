Ranking: Federer si avvicina a Rafael Nadal in vetta, Fognini numero 1 italiano

Roger Federer è sempre Roger Federer. Superato nella finale del Masters 1000 di Shanghai (Cina) il n.1 del mondo Rafael Nadal, il suo grande rivale, lo svizzero ha ottenuto la 94esima vittoria nel circuito ATP in carriera ed il 27° 1000. Numeri impressionanti che hanno anche dei riflessi nel ranking in cui l’elvetico si è avvicinato sensibilmente allo spagnolo rimanendo però sempre a debita distanza in seconda piazza (1960 punti di gap). Per poter pensare ad un clamoroso avvicendamento al vertice della graduatoria dovrebbero coincidere episodi assai favorevoli al rossocrociato e negativi a Rafa e ciò dipenderà anche dalle scelte che i due fenomeni del tennis mondiale faranno in vista dei prossimi impegni, oltre alle ATP Finals (12-19 novembre). Da segnalare ai piani alti anche il “Carrer High” del croato Marin Cilic, semifinalista in Cina (Shanghai), ed ora n.4 del mondo.

TOP10 RANKING ATP

1. Rafael Nadal (ESP) 10465 punti

2. Roger Federer (SVI) 8505 punti

3. Andy Murray (GBR) 5290 punti

4. Marin Cilic (CRO) 4505 punti

5. Alexander Zverev (GER) 4400 punti

6. Dominic Thiem (AUT) 3935 punti

7. Novak Djokovic (SRB) 3765 punti

8. Grigor Dimitrov (BUL) 3590 punti

9. Stan Wawrinka (SVI) 3450 punti

10. David Goffin (BEL) 2885 punti

Per quanto concerne i tennisti italiani, gli ottavi di finale ottenuti nel citato torneo di Shanghai hanno permesso a Fabio Fognini di guadagnare un posto nella graduatoria e salire al n.27 e confermandosi il vertice tricolore nella classifica mondiale. A completare poi i rappresentanti del Bel Paese presenti nella top100 abbiamo Paolo Lorenzi (n.40), Thomas Fabbiano (n.75) ed Andreas Seppi (n.88). Da segnalare l’ascesa del giovane Matteo Berrettini, classe 1996, attualmente n.120 del mondo (6 posizioni guadagnate).

I MIGLIORI 10 ITALIANI

27. Fabio Fognini 1695 punti

40. Paolo Lorenzi 1155 punti

75. Thomas Fabbiano 699 punti

88. Andreas Seppi 626 punti

106. Marco Cecchinato 524 punti

120. Matteo Berrettini 468 punti

131. Stefano Travaglia 432 punti

139. Alessandro Giannessi 399 punti

156. Luca Vanni 348 punti

160. Stefano Napolitano 333 punti

