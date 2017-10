Ranking: Halep al comando, Sharapova ed Errani in ascesa, Vinci fuori dalla Top 100

Nessuna variazione nel gotha del tennis femminile mondiale: la rumena Simona Halep sempre al vertice della graduatoria. Sono però da segnalare alcuni scostamenti importanti per merito di una ex n.1 del mondo ovvero la russa Maria Sharapova trionfatrice nel torneo di Tianjin (Cina). La siberiana, battendo in finale la bielorussa Aryna Sabalenka, ha scalato decisamente la classifica portandosi al n.57 del mondo, con un guadagno di 29 posizioni. Per quanto concerne invece l’altra russa Anastasia Pavlyuchenkova, vittoriosa in finale contro l’australiana Daria Gavrilova ad Hong Kong, la posizione occupata è la n.18 mentre la ceca Barbora Strycova, a segno nel WTA di Linz (Austria) contro la slovacca Magdalena Rybarikova, è classificata ora al n.25.

RANKING WTA TOP10

RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona Halep 26 6175 18 2 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 6135 21 3 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 5605 20 4 0 [UKR] Elina Svitolina 23 5465 20 5 0 [USA] Venus Williams 37 4642 16 6 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 4540 24 7 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 4510 21 8 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 3950 19 9 0 [FRA] Caroline Garcia 23 3860 25 10 0 [GBR] Johanna Konta 26 3795 21

In casa Italia la situazione non è certo rosea. Camila Giorgi ha rinunciato a prendere parte al WTA di Linz e rimane in vetta alla graduatoria del Bel Paese (n.77) mentre, a seguire, solo Francesca Schiavone (n.84) è l’altra giocatrice tra le prime 100 del mondo. Roberta Vinci, infatti, dopo diverso tempo è fuori da questa particolare classifica occupando attualmente la posizione n.102 e mettendo in evidenza tutte le sue difficoltà. Può sorridere questa settimana solo Sara Errani che, semifinalista nel citato torneo di Tianjin (Cina), è ora al n.180 del mondo (100 posizioni guadagnate), dopo la squalifica di due mesi comminatale dall’ITF per assunzione (accidentale) di letrozolo.

TOP10 ITALIANE

RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 77 ▽2 [ITA] Camila Giorgi 25 789 18 84 ▽2 [ITA] Francesca Schiavone 37 745 19 102 ▽3 [ITA] Roberta Vinci 34 637 22 140 ▽2 [ITA] Jasmine Paolini 21 411 30 180 △100 [ITA] Sara Errani 30 311 13 191 ▽2 [ITA] Georgia Brescia 21 292 24 198 ▽28 [ITA] Martina Trevisan 23 281 23 213 ▽1 [ITA] Deborah Chiesa 21 256 22 258 0 [ITA] Jessica Pieri 20 204 29 278 △1 [ITA] Cristiana Ferrando 22 184 22

CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE DI TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix