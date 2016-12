Ranking Wta: Kerber chiude 2016 in testa, Vinci n.1 azzurra

E’ da considerarsi di fine stagione già da diverse settimane la classifica del circuito femminile. Pertanto in quella pubblicata stamane dalla Wta non ci sono variazioni per le top player italiane: Roberta Vinci conserva la 18esima posizione con cui chiude il 2016, sempre prima delle tenniste azzurre, così come alle sue spalle stabili anche Sara Errani, al numero 49, e Camila Giorgi, al numero 82, e appena fuori dalle cento per Francesca Schiavone, numero 103. Terminata l’attività di alto livello, è da qualche settimana cristallizzata la situazione al vertice della classifica femminile. A guidarla sempre Angelique Kerber, alla 16esima settimana sul trono del tennis in rosa, con 2.030 punti di margine su Serena Williams, che a sua volta ha 1.450 punti di vantaggio su Agnieszka Radwanska, che completa il podio.

Questa la top ten finale del ranking Wta per il 2016: 1. Kerber, Angelique (GER) 0 9.080 punti, 2. Williams, Serena (USA) 0 7.050, 3. Radwanska, Agnieszka (POL) 0 5.600, 4. Halep, Simona (ROU) 0 5.228, 5. Cibulkova, Dominika (SVK) 0 4.875, 6. Pliskova, Karolina (CZE) 0 4.600, 7. Muguruza, Garbine (ESP) 0 4.236, 8. Keys, Madison (USA) 0 4.137, 9. Kuznetsova, Svetlana (RUS) 0 4.115, 10. Konta, Johanna (GBR) 0 3.640.