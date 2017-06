Ranking WTA: Kerber primato in bilico, Halep e Pliskova sempre più vicine

Milano, 12 giu. (LaPresse) - Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta dopo il secondo Slam stagionale: la 34enne tarantina risale un gradino e si assesta in 32esima posizione. Alle sue spalle torna Sara Errani, 71esima e in progresso di venti posizioni, subito davanti a Francesca Schiavone, numero 72, mentre esce dalle top-100 Camila Giorgi, ora in 105esima posizione. Angelique Kerber mantiene il primato nel ranking femminile anche se Simona Halep e Carolina Pliskova sono sempre più vicine alla tedesca: in particolare, sfumato il sorpasso in vetta con la sconfitta in finale al Roland Garros (baby Ostapenko balza al 12esimo posto). Scivola in quarta posizione Serena Williams, ferma da Melbourne per la gravidanza.

Questa la top ten del ranking Wta dopo il Roland Garros: 1. Kerber, Angelique (GER) 0 7.035 punti, 2. Halep, Simona (ROU) +2 6.850, 3. Pliskova, Karolina (CZE) 0 6.690, 4. Williams, Serena (USA) -2 4.810, 5. Svitolina, Elina (UKR) +1 4.765, 6. Cibulkova, Dominika (SVK) +1 4.420, 7. Wozniacki, Caroline (DEN) +5 4345, 8. Konta, Joanna (GBR) 0 4.330, 9. Kuznetsova, Svetlana (RUS) 0 4.310, 10. Radwanska, Agnieszka (POL) 0 3.910.