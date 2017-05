Ranking Wta: Kerber scalza S.Williams, Vinci 30esima

Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 34enne tarantina risale quattro gradini portandosi in 30esima posizione. Alle sue spalle sono stabili sia Francesca Schiavone al numero 77, che Sara Errani, 90esima. Avanza di un posto invece Camila Giorgi, in 98esima posizione.

Come annunciato, la classifica pubblicata dalla Wta ufficializza l?avvicendamento al vertice, dove Angelique Kerber si riprende lo scettro togliendolo a Serena Williams, ferma da Melbourne (la statunitense, arrivata a 319 settimane da regina, avvicinandosi alle 332 di Martina Navratilova, dopo l?annuncio della gravidanza rimarrà fuori dal circuito almeno per il resto della stagione). Sul terzo gradino del podio rimane Karolina Pliskova, mentre al quarto posto ritorna Simona Halep, grazie alla vittoria bis a Madrid. Scivola indietro di tre posizioni Garbine Muguruza, ora settima, mentre in ottava piazza sale Svetlana Kuznetsova a precedere Aga Radwanska, con a chiudere la top ten la rientrante Caroline Wozniacki

Questa la classifica delle prime dieci: 1 Kerber, Angelique (Ger) +1 7.035 punti, 2 Williams, Serena (Usa) -1 6.110, 3 Pliskova, Karolina (Cze) 0 6.010, 4 Halep, Simona (Rom) +4 5.205, 5 Cibulkova, Dominika (Slo) 0 4.480, 6 Konta, Joanna (Gbr) 0 4.330,7 Muguruza, Garbine (Esp) -3 4.287, 8 Kuznetsova, Svetlana (Rus) +1 4.260, 9 Radwanska, Agnieszka (Pol) -2 4.195, 10 Wozniacki, Carolina (Dan) +1 3.915.