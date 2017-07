Ranking Wta: Pliskova regina, Vinci sale al 36° posto

Milano, 24 lug. (LaPresse) - Un paio di assestamenti per la top ten del ranking Wta, che per la seconda settimana vede sul trono Karolina Pliskova, precedendo Simona Halep (185 i punti di differenza), con Angelique Kerber in terza posizione. Alle loro spalle sale in quarta posizione Garbine Muguruza, rilanciata dal trionfo sull’erba di Wimbledon, con Johanna Konta che scivola indietro di tre gradini, scavalcata anche da Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre. La 34enne tarantina guadagna una posizione ed è 36esima. Alle sue spalle si riporta Francesca Schiavone, che recupera tre posti (71esima) e scavalca Camila Giorgi, in 73esima posizione con un passo indietro rispetto alla scorsa settimana. Scende di undici gradini invece Sara Errani (98esima). Questa la top ten del ranking Wta. 1 Pliskova (Cze) 6.855 punti, 2 Halep (Rom) 6.670, 3 Kerber (Ger) 5.975, 4 Muguruza (Spa) 4.990, 5 Svitolina (Ucr) 4.935, 6 Wozniacki (Dan) 4.780, 7 Konta (Gbr) 4.750, 8 Kuznetsova (Rus) 4.500, 9 Venus Williams (Usa) 4.157, 10 Radwanska (Pol) 3.985.