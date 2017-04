Ranking Wta: Serena Williams scavalca Kerber e torna numero 1

Roma, 24 apr. (LaPresse) - Cambio al vertice nella top ten del ranking Wta, che vede, come annunciato, Angelique Kerber sopravanzata da Serena Williams che non gioca da Melbourne e dopo l’annuncio della gravidanza rimarrà fuori dal circuito per un po’. Per il resto nessun’altra variazione nella top 10, con la ceca Karolina Pliskova a completare il podio. Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre: la 34enne tarantina scende di un gradino e si attesta al numero 36. Guadagna cinque posizioni invece Camila Giorgi, ora 90esima, con due passi avanti anche per Francesca Schiavone, vicinissima al rientro fra le top 100 del ranking (102). Stabile Sara Errani al numero 110. Questa la top ten del ranking Wta. 1 Serena Williams (Usa) 7.010 punti, 2 Kerber (Ger) 6.925, 3 Pliskova (Cze) 6.020, 4 Cibulkova (Svk) 5.065, 5 Halep (Rom) 5.021, 6 Muguruza (Spa) 4.691, 7 Konta (Gbr) 4.330, 8 Radwanska (Pol) 4.205, 9 Kuznetsova (Rus) 4.025, 10 Keys (Usa) 3.857.