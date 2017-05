Rivoluzione Fast4: presto verranno testate le nuove regole con set a 4 e addio al ‘let’

Il mondo del tennis pensa al suo futuro ed il rapporto con le televisioni ed i media sarà sempre più importante. Nella sede del Next Gen ATP Finals del prossimo novembre, il Masters Under21 che si terrà a Milano fra i migliori otto giocatori giovani del mondo, vi saranno una serie di novità, in questo senso, sul piano regolamentare che già hanno fatto la loro comparsa nei tornei di esibizione o nella Hopman Cup 2017. Parliamo del cosiddetto FAST4 (4 per il numero di massimo di game in un set), un formato che renderà il gioco più veloce, avvincente e caratterizzato dalle seguenti varianti:

Le nuove regole del Fast4

1.Match al meglio dei 3 set su 5 con set di 4 game (tie-break sul 3-3) e senza vantaggi: vince il game chi fa 4 punti.

2.Nel caso in cui il servizio colpisca il nastro non è necessario ripeterlo. Verrà dunque cancellato il ‘let’.

3.Il coach ed il giocatore potranno comunicare in momenti determinanti del match (ma l’allenatore non scenderà in campo)

4.In campo vi sarà il cosiddetto shot-clock per garantire il rispetto dei 25″ fra un punto e l’altro e gli altri tempi di gioco

5.ll riscaldamento sarà ridotto a 5 minuti e sarà concessa una sola pausa per infortunio (medical time-out) a match

6.Sarà concesso, con qualche limitazione, al pubblico di entrare e muoversi nello stadio anche durante il gioco.

Un cambiamento epocale apprezzato da Roger Federer che nel corso del torneo a squadre in Australia, a gennaio, disse chiaramente che questo sistema era interessante. Lo vedremo dunque a partire dal 2018?

